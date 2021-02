Skispringen: Schlierenzauer nicht für WM nominiert

Köln (SID) - Der formschwache Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer fehlt im Aufgebot der österreichischen Skispringer für die am Mittwoch beginnende WM in Oberstdorf. Der 31-Jährige, zwischen 2007 und 2013 insgesamt sechsmal Weltmeister, wurde von Cheftrainer Andreas Widhölzl nicht nominiert. Schon die Heim-WM 2019 in Innsbruck und Seefeld hatte Schlierenzauer verpasst.

Der ÖSV verzichtet bei der WM auf Gregor Schlierenzauer © SID

Angeführt wird das sechsköpfige ÖSV-Team vom noch amtierenden Gesamtweltcup-Gewinner Stefan Kraft, Doppelweltmeister 2017 in Lahti.