Skispringen: Schmid erhält vierten Startplatz für erste WM-Entscheidung

Oberstdorf (SID) - Skispringer Constantin Schmid hat den vierten deutschen Startplatz für die erste Entscheidung bei der Heim-WM in Oberstdorf erhalten. Der 21-Jährige setzte sich im Training von der Normalschanze gegen Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) und Martin Hamann (Aue) durch. Schmid startet somit neben den gesetzten Karl Geiger (Oberstdorf), Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Pius Paschke (Kiefersfelden) am Freitag in der Qualifikation.

"Wir haben heute eine Ausscheidung gemacht, und Constantin hat sich durchgesetzt. Er wird der vierte Mann auf der kleinen Schanze sein", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Die Medaillen werden am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) vergeben.

Schmid belegte in den beiden entscheidenden Durchgängen die Ränge 13 und 19 und hatte somit gegenüber Freund (20. und 24.) sowie Hamann (29. und 14.) die Nase vorn. Eisenbichler, der am Mittwoch beide Durchgänge gewonnen hatte, belegte diesmal die Ränge acht und vier, auf einen dritten Sprung verzichtete er.

Gewinner aller drei Durchgänge wurde der elfmalige Saisonsieger Halvor Egner Granerud aus Norwegen.