Skispringen: Schmid holt Silber bei Junioren-WM

Kandersteg (SID) - Skispringer Constantin Schmid hat Silber bei der Junioren-WM in Kandersteg/Schweiz gewonnen. Der 18-Jährige aus Oberstdorf, der bereits mehrfach zum deutschen Weltcup-Team gehörte, musste sich nach Sprüngen auf 105,0 und 99,5 m mit 282,1 Punkten einzig dem Norweger Marius Lindvik (291,4) geschlagen geben. Bronze ging an Clemens Leitner aus Österreich (282,1).

Junioren-WM: Constantin Schmid springt auf Platz zwei © SID

Schmid flog knapp am erst vierten WM-Titel eines DSV-Junioren vorbei. Bislang sind nur Michael Uhrmann (1996), Andreas Wank (2008) und David Siegel (2016) Junioren-Weltmeister geworden.

Schmid hatte wegen der WM auf einen Start beim Weltcup in Willingen am kommenden Wochenende verzichtet. Sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis hatte er im Dezember 2017 als Achter in Titisee-Neustadt erzielt. Im vergangenen Jahr hatte Schmid bei der Junioren-WM in Park City bereits Bronze geholt.