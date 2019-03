Skispringen: Seyfarth feiert Doppelsieg in Nischni Tagil

Moskau (SID) - Traumwochenende für Juliane Seyfarth: Die Skisprung-Doppelweltmeisterin hat beim Weltcup im russischen Nischni Tagil zwei Siege binnen 24 Stunden gefeiert. Die 29-Jährige aus Ruhla setzte sich am Samstag und Sonntag bei den ersten Springen der neuen Bluebird-Tour auf dem "Tramplin Stork" jeweils vor Norwegens Olympiasiegerin Maren Lundby durch. Für Seyfarth waren es die Karriereerfolge Nummer zwei und drei.

Juliane Seyfarth gelangen in 24 Stunden zwei Siege © SID

Seyfarth, die bei der WM in Seefeld Gold mit dem Frauen- und dem Mixed-Team gewonnen hatte, lag am Sonntag nach Sprüngen auf 97,0 und 95,0 m mit 230,3 Punkten vor Lundby (221,1). Platz drei ging an Vizeweltmeisterin Katharina Althaus (214,4), die im ersten Springen Vierte geworden war.

Lundby durfte sich indes mit dem Gewinn der Kristallkugel trösten. Die Skandinavierin liegt bei noch zwei ausstehenden Wettkämpfen mit 1773 Punkten uneinholbar vor Althaus (1368) und Seyfarth (1271). Den Rekord der Japanerin Sara Takanashi, die 2013/2014 15 Erfolge gefeiert hatte, kann die elfmalige Saisonsiegerin Lundby nicht mehr erreichen.

Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld) verbuchte als 23. am Sonntag ihr schlechtestes Ergebnis des Winters, am Samstag lief es mit Platz 21 kaum besser.

Die Bluebird-Tour umfasst insgesamt vier Springen auf drei russischen Schanzen. Am kommenden Wochenende wird zum Abschluss der Saison in Tschaikowski sowohl auf der kleinen als auch auf der großen Anlage geflogen. Die besten Sechs der Gesamtwertung erhalten ein Extra-Preisgeld, die Siegerin kassiert 10.000 Schweizer Franken (8800 Euro).