Skispringen: Wellinger verpasst Top-Platzierung

Einsiedeln (SID) - Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) hat beim Sommer-Grand-Prix der Skispringer in Einsiedeln/Schweiz eine Top-Platzierung deutlich verpasst. Der 22-Jährige landete nach zwei mäßigen Sprüngen nur auf dem 22. Platz. Den Heim-Wettkampf in Hinterzarten in der vergangenen Woche hatte Wellinger verpasst, da er die Fußballmannschaft von Rekordmeister Bayern München auf deren USA-Reise begleitete. Bester Deutscher in Einsiedeln war Andreas Wank (Hinterzarten) als Achter.

Wellinger ist noch auf der Suche nach seiner Topform © SID

Den Sieg teilten sich zwei polnische Skispringer: Olympiasieger Kamil Stoch und Piotr Zyla landeten punktgleich auf dem ersten Platz. Der Russe Jewgeni Klimow wurde Dritter.