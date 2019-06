Skispringer Wellinger fällt nach Kreuzbandriss lange aus

München (SID) - Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat sich beim Training im österreichischen Hinzenbach einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt für den kompletten nächsten Winter aus. Der Ruhpoldinger wurde bereits am Donnerstag in München von DSV-Arzt Peter Brucker operiert. "Alles ist gut verlaufen, und jetzt heißt es, mich auf meine Reha zu konzentrieren. Ich werde so schnell ich kann wieder zurück sein!", schrieb Wellinger auf Instagram.

Wellinger verpasst die nächste Saison © SID

Der neue Bundestrainer Stefan Horngacher bezeichnete den Ausfall des 23-Jährigen als "sehr bitter. Sein Fehlen im kommenden Winter zu kompensieren wird eine große Herausforderung für uns alle", sagte der österreichische Nachfolger von Werner Schuster beim Deutschen Skiverband (DSV). Wellinger ergänzte: "Ich habe in meiner Karriere schon einige Rückschläge weggesteckt und weiß, damit umzugehen."