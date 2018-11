Skisprung-Qualifikation abgesagt - Wettkampf soll stattfinden

Kuusamo (SID) - Die Qualifikation für den Skisprung-Weltcup im finnischen Kuusamo ist endgültig abgesagt worden. Nach der ersten Absage am Freitagabend machten auch am Samstagmorgen starke Winde an der Rukatunturi-Schanze eine Austragung unmöglich. Auch zum dritten Termin am Samstagnachmittag ließen die Bedingungen keine Vorausscheidung zu.

Wegen starken Windes wurde die Quali in Kuusamo abgesagt © SID

Der Wettkampf soll nun mit allen Startern wie geplant um 16.30 Uhr beginnen. In einem rund 100-minütigen Geduldsspiel hatten die Organisatoren am Polarkreis am Samstagmorgen zumindest einen Trainingsdurchgang, der Bedingung für die Austragung eines Wettkampfes oder einer Qualifikation ist, über die Bühne gebracht.