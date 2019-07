Skisprung-Weltcup gastiert erstmals in Rumänien

Rasnov (SID) - Der Skisprung-Weltcup der Männer gastiert im kommenden Winter erstmals in Rumänien. Die Kleinstadt Rasnov richtet die Wettbewerbe am 21. und 22. Februar 2020 aus, für die ursprünglich Iron Mountain vorgesehen war. Das Gastspiel in den USA war jedoch wieder gestrichen worden.

Rumänien wird erstmals einen Männer-Weltcup ausrichten © SID

Auf der Normalschanze in Rasnov fanden bereits Weltcups der Frauen, Männer-Wettkämpfe im zweitklassigen Continental-Cup sowie die Junioren-Weltmeisterschaften 2016 statt.