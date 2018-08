Skisprung-Weltmeister Freund wird Vater

Köln (SID) - Der ehemalige Skisprung-Weltmeister Severin Freund wird erstmals Vater. Der 30-Jährige veröffentliche in den sozialen Netzwerken ein gemeinsames Foto mit seiner schwangeren Ehefrau Caren, die er im September 2016 geheiratet hatte. Als Hashtag schrieb der Niederbayer "minifreund" unter das Bild.

Severin Freund wird erstmals Vater © SID

Freund, 2014 Team-Olympiasieger und 2015 Weltmeister von der Normalschanze, arbeitet derzeit an seinem Comeback. Der Routinier hatte sich im Sommer 2017 seinen zweiten Kreuzbandriss zugezogen und dadurch die gesamte vergangene Saison sowie die Olympischen Winterspiele 2018 verpasst. Zur neuen Weltcup-Saison will Freund wieder an den Start gehen.