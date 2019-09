Sky: Baum und Breitenreiter Experten im "Champions Corner"

München (SID) - Die ehemaligen Bundesliga-Trainer Andre Breitenreiter (45) und Manuel Baum (40) werden in der kommenden Saison in der Champions League für Sky Sport News HD im Free-TV im Einsatz sein. In der Live-Sendung "Champions Corner" werden die Moderatoren Yannick Erkenbrecher und Martin Winkler abwechselnd an jedem Dienstag- und Mittwochabend von 20.45 bis 23.00 Uhr das aktuelle Geschehen in den Stadien kommentieren und analysieren.

Auch Baum und Breitenreiter werden als Experten im Wechsel fester Bestandteil der Sendung sein. Breitenreiter hatte zuletzt Hannover 96 trainiert, Baum war in der vergangenen Spielzeit beim Bundesligisten FC Augsburg aktiv. Seit dem 1. Juli ist Baum Cheftrainer der deutschen U20-Nationalmannschaft.