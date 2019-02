Sky mit Top-Quote bei Liverpool-Bayern

München (SID) - Der Pay-TV-Sender Sky verbuchte am Dienstagabend mit der Live-Übertragung des Achtelfinalhinspiels in der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Bayern München (0:0) eine Top-Reichweite. 1,65 Millionen schauten um 21.00 Uhr linear das Schlagerspiel - die beste Quote zur Anstoßzeit in der Champions-League-Geschichte auf Sky.

Top-Quote: Großes Interesse für Liverpool-Bayern-Spiel © SID

Davon sahen linear 1,33 Millionen Fußballfans das Einzelspiel Liverpool gegen Bayern und weitere 320.000 Zuschauer die Konferenz mit Liverpool-Bayern und Olympique Lyon-FC Barcelona (0:0). Hinzu kamen weitere 290.000 Zuschauer via Sky Go. Noch nie hatten so viele Kunden ein Fußballspiel via Sky Go gesehen.