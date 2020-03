Sky überträgt Bundesliga-Konferenz der 1. und 2. Liga frei

Köln (SID) - Der Pay-TV-Sender Sky hat auf die Coronavirus-Krise reagiert und überträgt an den kommenden beiden Spieltagen die Konferenzen der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga für alle Zuschauer frei empfangbar auf Sky Sport News HD. Die Spiele in den beiden Ligen müssen wegen der Ansteckungsgefahr von SARS-CoV-2 zunächst als Geisterspiele ausgetragen werden.

Sky: Die nächsten beiden Spieltage sind frei empfangbar © SID

"In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt - auch wenn sie getrennt sind", sagte Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung vom Sky, "für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können".

Um noch mehr Fans den Zugang zum Bundesliga-Erlebnis zu ermöglichen, soll es darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der DFL und den Klubs für den Rest der Saison weitere Sky-Angebote sowohl für neue als auch bestehende Kunden geben.