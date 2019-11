Sky überträgt neuen ATP-Mannschaftswettbewerb

Köln (SID) - Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland hat sich die Übertragungsrechte für den ATP Cup gesichert. Der neu geschaffene Tennis-Mannschaftswettbewerb findet vom 3. bis 12. Januar in Australien statt, Deutschland tritt mit dem Hamburger Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff (Warstein) an.

Zverev und Struff spielen gemeinsam in Australien © SID

Alle Partien mit deutscher Beteiligung zeigt Sky live und mit deutschem Kommentar als Teil des Sport-Pakets. Zudem laufen ausgewählte Spiele im Free-TV auf Sky Sport News HD. Deutschland trifft in der Gruppenphase auf Gastgeber Australien, Griechenland und Kanada. Gespielt werden pro Partie zwei Einzel und ein Doppel. Die sechs Gruppenersten und die beiden besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die viertägige K.o.-Phase in Sydney.

Der ATP Cup tritt ab kommendem Jahr an die Stelle des Hopman Cups und greift die Tradition des World Team Cups auf, der zwischen 1978 und 2012 in Düsseldorf ausgetragen wurde. Insgesamt nehmen 24 Nationen teil. Gespielt wird in den australischen Metropolen Brisbane, Sydney und Perth.