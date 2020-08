Sky zeigt Bayern-Barcelona live, Leipzig auch live bei DAZN

Köln (SID) - Der Pay-TV-Sender Sky zeigt am kommenden Freitag (14. August, ab 21.00 Uhr) das Champions-League-Viertelfinale zwischen dem deutschen Fußballmeister Bayern München und dem FC Barcelona bei der Finalrunde der Champions League in Lissabon exklusiv live. Das Duell zwischen RB Leipzig und Atletico Madrid am Donnerstag (13. August, 21.00 Uhr) ist live beim Streamingdienst DAZN und bei Sky zu sehen.

Sky und DAZN zeigen jeweils ein Viertelfinale exklusiv, die beiden weiteren Partien sind sowohl bei Sky als auch bei DAZN zu sehen. Das gilt auch für die beiden Halbfinals und das Finale. DAZN zeigt exklusiv am Mittwoch (21.00 Uhr) das Aufeinandertreffen zwischen Atalanta Bergamo und Paris St. Germain.

Alle Entscheidungen der Europa League erleben die Zuschauer vom Viertelfinale bis zum Finale live auf DAZN, eine Partie pro Spielrunde überträgt zudem der Free-TV-Sender RTL. Das Schlagerspiel zwischen Bayer Leverkusen und Inter Mailand am Montag (21.00 Uhr) wird entsprechend von DAZN und RTL live übertragen. In der Europa League wird die Bundesliga nur noch durch Bayer vertreten.