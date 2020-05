Sky zeigt Bundesliga-Konferenz zweimal im Free-TV

Frankfurt/Main (SID) - Die Samstagskonferenz der Spiele der Fußball-Bundesliga wird am 16. und 23. Mai vom Pay-TV-Sender Sky im frei empfangbaren Fernsehen bei Sky Sport News HD übertragen. Dies gab der Bezahlsender am Donnerstag bekannt. Ebenfalls bei SSNHD wird am 17. und 24. Mai auch die Konferenz der Zweitligaspiele frei zugänglich ausgestrahlt.

Der Neustart der Bundesliga wird frei empfangbar sein © SID

Geschäftsführer Christian Seifert von der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatte den Fans zuvor auf einer Pressekonferenz schon Hoffnungen auf Bundesligaspiele im Free-TV gemacht. "Das ist eine sehr besondere Situation, unsere Medienpartner wissen das auch. Insbesondere der Hauptrechteinhaber Sky plant da auch gewisse Maßnahmen", hatte Seifert betont.

Vor allem die Politik hatte darauf gedrängt, dass beim Restart der Bundesliga ab dem 16. Mai einige Spiele auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind, damit Menschenansammlungen bei Fans mit einem Sky-Abonnement vermieden werden.

Sky-Sportchef Jacques Raynaud betonte: "Das Comeback der Bundesliga ist eine schöne Nachricht für unsere Kunden und Fußballfans. Wir sind dankbar dafür, dass wir mit unserem Programm für die Menschen in dieser herausfordernden Situation unseren Beitrag für die bestmögliche Unterhaltung leisten können. Sky wird das Beste aus den Comeback-Spielen machen und den Zuschauern ein besonderes TV-Erlebnis bieten."