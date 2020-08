Sky zeigt mehr Bundesliga-Fußball in UHD

Köln (SID) - Der Pay-TV-Sender Sky zeigt ab der neuen Saison insgesamt 68 Fußball-Bundesliga-Spiele in UHD – doppelt so viele wie bisher. Dies umfasst alle Topbegegnungen am Samstagabend sowie je ein weiteres Match pro Spieltag. Zusätzlich zeigt Sky erstmals die 34 Montagspartien der 2. Bundesliga in UHD. Alle 68 UHD-Spiele der Bundesliga werden erstmals auch in HDR (High Dynamic Range) zu sehen sein.

Sky zeigt 68 Fußball-Bundesliga-Spiele in UHD © SID

Bundesliga-Höhepunkte können künftig schon parallel zum Spiel abgerufen werden. Schlüsselmomente wie Tore, Torchancen oder Freistöße sind während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck zu sehen.