Slalom-Kanu: Aigner zum Weltcup-Auftakt Dritter - Sieg für Tasiadis

London (SID) - Slalom-Kanute Hannes Aigner ist mit einem Podestplatz in die Weltcup-Saison gestartet. Der Weltmeister aus Augsburg paddelte in London im Einer-Kajak dank eines fehlerfreien Durchgangs auf Rang drei. Die Goldmedaille ging an den britischen Olympiasieger Joseph Clarke.

Aigner hat zum Weltcup-Auftakt Rang drei belegt © SID

"Das große Ziel dieser Saison ist das Olympia-Ticket. Dem bin ich heute einen großen Schritt näher gekommen", sagte Aigner. Andrea Herzog (Leipzig) kam im Canadier beim Erfolg von Mallory Franklin (Großbritannien) auf den fünften Platz.

Für einen deutschen Sieg hatte am Samstag Sideris Tasiadis gesorgt. Der Augsburger setzte sich auf der anspruchsvollen Strecke, auf der er bei Olympia 2012 Silber gewonnen hatte, im Canadier ohne Fehler vor den Briten Adam Burgess und Ryan Westley durch.

"Ich wusste, dass die Briten hier bockstark sind und alles passen muss, um die zu schlagen. Gerade unten hat dann alles gepasst. Das ist schon schön", sagte Tasiadis. Der 29-Jährige sammelte durch seinen Sieg auch im Rennen um die interne Qualifikation für Olympia 2020 Punkte, da Weltmeister Franz Anton (Leipzig) sich nach zwei Strafsekunden mit Rang acht begnügen musste.

Stark präsentierte sich am Samstag auch Ricarda Funk (Bad Kreuznach) im Kajak, die sich als Zweite einzig Mallory Franklin geschlagen geben musste. Die Britin lag im Ziel 2,44 Sekunden vor Funk.