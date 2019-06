Slalom-Kanu: Anton feiert Weltcup-Sieg, Aigner geht leer aus

Bratislava (SID) - Canadier-Weltmeister Franz Anton (Leipzig) hat mit seinem ersten Saisonsieg für das beste Ergebnis der deutschen Slalom-Kanuten beim Weltcup in Bratislava gesorgt. Der 29-Jährige setzte sich am Samstag dank eines fehlerfreien Laufs knapp vor dem slowakischen Lokalmatador Matej Benus durch. Auch Ricarda Funk (Bad Kreuznach) präsentierte sich beim zweiten Weltcup des Jahres in guter Form und fuhr als Dritte im Kajak auf das Podest.

Franz Anton holt in Bratislava den Weltcup-Sieg © SID

"Ich habe mit einer Zeit von 94 Sekunden als Siegzeit gerechnet. Da war ich mir bei meiner 96 einfach noch nicht sicher. Dass es dann am Ende doch gereicht hat, kam etwas überraschend, aber ich freue mich natürlich umso mehr", sagte Anton, der bei der EM vor drei Wochen noch leer ausgegangen war.

Am Sonntag verpassten die deutschen Kanuten zum Abschluss des Weltcups dagegen das Podest. Canadier-Spezialistin Andrea Herzog (Leipzig) sorgte am Schlusstag mit Platz fünf für das beste Tagesergebnis des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV). Der Sieg ging an die Französin Claire Jacquet. Kajak-Weltmeister Hannes Aigner (Augsburg) landete beim Sieg des Slowaken Andrej Malek nur auf dem achten Rang.

Der Augsburger Sideris Tasiadis, der eine Woche zuvor den Weltcup-Auftakt in London gewonnen hatte, war nicht am Start. Grund ist unter anderem die interne Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, für die Bratislava nicht ausschlaggebend ist.