Slalom-Kanu: Anton gewinnt Weltcup in Bratislava

Bratislava (SID) - Slalom-Kanute Franz Anton hat beim Weltcup in Bratislava seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Weltmeister aus Leipzig gewann im Einer-Canadier nach einer fehlerfreien Vorstellung knapp vor dem slowakischen Lokalmatador Matej Benus.

Der Augsburger Sideris Tasiadis, der eine Woche zuvor den Weltcup-Auftakt in London gewonnen hatte, war nicht am Start. Grund ist unter anderem die interne Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, für die Bratislava nicht ausschlaggebend ist.

Stark präsentierte sich auch Ricarda Funk (Bad Kreuznach) im Kajak, die als Dritte auf dem Podest landete. Schon in London war die 28-Jährige auf Rang zwei gepaddelt. Der Sieg ging trotz einer Stangenberührung an die zweimalige Weltmeisterin Corinna Kuhnle aus Österreich.