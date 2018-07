Slalom-Kanuten in Krakau ohne Podiumsplatz

Krakau (SID) - Die deutschen Slalom-Kanuten haben beim zweiten Weltcup der Saison einen Rückschlag erlitten. Eine Woche nach dem Doppelsieg zum Auftakt in der Slowakei gab es im polnischen Krakau keinen Podestplatz für den Deutschen Kanu-Verband (DKV). Am kommenden Wochenende macht der Weltcup in Augsburg Station.

Kanu-Team um Sideris Tasiadis auf WM-Kurs © SID

Der Canadier-Olympiazweite Sideris Tasiadis (Augsburg) verpasste nach seinem Erfolg vor Wochenfrist in Liptovsky Mikulas den Endlauf der besten Zehn deutlich, auch der Leipziger Franz Anton schied im Halbfinale aus. Der Sieg ging an den dreimaligen Olympiazweiten David Florence aus Großbritannien. Sebastian Schubert (Hamm), der im Kajak-Einer seinen ersten Erfolg seit drei Jahren gefeiert hatte, musste sich beim Triumph des britischen Olympiasiegers Joseph Clarke mit Rang sieben begnügen.

Im K1 der Frauen erreichte Europameisterin Ricarda Funk (Bad Kreuznach) den fünften Platz, Team-Weltmeisterin Jasmin Schornberg (Hamm) kam nicht über Rang sieben hinaus. Olympiasiegerin Jessica Fox aus Australien war nicht zu schlagen. Im Canadier-Einer der Frauen verpasste ein Trio um Jasmin Schornberg den Einzug in den Endlauf. Auch hier setzte sich Jessica Fox souverän durch.