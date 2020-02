Slalom in Kranjska Gora: DSV-Läuferinnen enttäuschen - Vlhova gewinnt

München (SID) - Die deutschen Skirennläuferin haben beim alpinen Weltcup-Slalom im slowenischen Kranjska Gora maßlos enttäuscht. Christina Ackermann (Oberstdorf) musste sich nach zaghaften Läufen mit dem 24. Rang begnügen. Lena Dürr (Germering), nach dem ersten Durchgang als Zwölfte noch in aussichtsreicher Position, fädelte im Finale ein. Auch Marina Wallner (Inzell) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf) schieden aus.

Christina Ackermann erreicht nur den 24. Platz © SID

Der Sieg ging in Abwesenheit von Mikaela Shiffrin (USA), die nach dem überraschenden Tod ihres Vaters weiter eine Wettkampfpause einlegt, an die Slowakin Petra Vlhova. Bei ihrem fünften Saisonsieg triumphierte Vlhova in 1:47,56 Minuten vor Wendy Holdener aus der Schweiz (+0,24) und der Österreicherin Katharina Truppe (+0,89). Vlhova profitierte allerdings von einem Sturz der Führenden Anna Swenn Larsson kurz vor dem Ziel.