Slalom in Schladming: Straßer zunächst 16.

Schladming (SID) - Skirennläufer Linus Straßer hat beim spektakulären "Night Race" in Schladming Chancen auf seine vierte Top-10-Platzierung in diesem Winter. Der Münchner liegt als 16. vor dem Slalom-Finale (20.45 Uhr) auf der Planai vor 40.000 Zuschauern 1,83 Sekunden hinter der Spitze. Die besten Zehn sind knapp vier Zehntelsekunden weg.

Ist der einzige Deutsche in Durchgang zwei: Straßer © SID

"Du hast im Kopf, dass du kurzen Druck fahren willst, aber du merkst, dass der Ski nicht will und kommst nicht vom Fleck", sagte Straßer im BR über die schwierigen Bedingungen. Bei Schnee und Regen hatten die ersten Starter Vorteile, in der Folge gab die Piste nach. "Aber das war für mich ein grundsolider Lauf, die Ausgangssituation ist top", ergänzte Straßer.

Der Österreicher Marco Schwarz legte mit Startnummer 1 eine Bestzeit vor, an der sich die gesamte Konkurrenz die Zähne ausbiss. Am nächsten heran kam Henrik Kristoffersen (Norwegen/0,14 Sekunden zurück). Dritter ist der Franzose Alexis Pinturault (+0,32) vor Kitzbühel-Sieger Daniel Yule aus der Schweiz (+0,75). Straßer kam als einziger der sechs deutschen Läufer in den zweiten Durchgang.