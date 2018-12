Slalom in Semmering: Shiffrin klar in Führung, Geiger Siebte

Semmering (SID) - Skirennläuferin Mikaela Shiffrin steht beim Weltcup-Slalom in Semmering/Österreich vor einem weiteren historischen Erfolg. Die Amerikanerin geht mit einem Vorsprung von 0,48 Sekunden auf Petra Vlohova aus der Slowakei, die am Vortag den Riesenslalom auf dem Zauberberg gewonnen hatte, in den Finaldurchgang. Bei einem Sieg, ihrem 36. im Slalom, würde Shiffrin Marlies Schild (Österreich) als erfolgreichste Läuferin der Weltcup-Geschichte in dieser Disziplin überholen.

Mikaela Shiffrin geht als Führende in das Finale © SID

Eine gute Leistung zeigte Christina Geiger (Oberstdorf), die auf Rang sieben liegt (+1,29 Sekunden).