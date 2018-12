Slalom in Semmering: Shiffrin mit Rekordsieg

Semmering (SID) - Skirennläuferin Mikaela Shiffrin hat in Semmering/Österreich einen weiteren historischen Erfolg gefeiert. Die Amerikanerin fuhr am Zauberberg zu ihrem 36. Sieg in einem Weltcup-Slalom und ist damit alleinige Rekordhalterin vor Marlies Schild (Österreich/35). Mehr Slalom-Rennen hat nur der legendäre Schwede Ingemar Stenmark (40) gewonnen.

Mikaela Shiffrin gewann zum 36. Mal im Weltcup-Slalom © SID

Bei ihrem 51. Weltcupsieg gewann Shiffrin vor Petra Vlhova (Slowakei/+0,29 Sekunden) und Wendy Holdener (Schweiz/+0,38), beste Deutsche war Jessica Hilzinger (Oberstdorf) auf Rang 23. Christina Geiger (Oberstdorf) verpasste die Chance, sich für die WM zu qualifizieren. Als Siebte des ersten Laufs schied sie im zweiten bereits am dritten Tor aus.

Shiffrin stellte mit ihrem vierten Sieg in Semmering zwei weitere Rekord auf: Das Kalenderjahr beschließt sie mit neun Siegen im Slalom und 15 insgesamt - beides sind neue Bestmarken im Weltcup.