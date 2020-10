Slowakei: Nationaltrainer Hapal vor Nations-League-Spiel positiv auf Corona getestet

Bratislava (SID) - Pavel Hapal, Nationaltrainer der Slowakei, ist einen Tag vor der Partie in der Nations League gegen Israel (Mittwoch, 20.45 Uhr) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der slowakische Fußballverband am Dienstag bekannt, damit erhöht sich die Zahl der infizierten Spieler und Betreuer rund um das Team auf neun Personen. "Alle Infizierten wurden isoliert" und befinden sich in Quarantäne, wie es in einer Mitteilung hieß.

Slowakei: Nationaltrainer positiv auf Corona getestet © SID

"Alle Mitglieder des Teams halten alle Hygienemaßnahmen ein, die vom Gesundheitsamt der Slowakischen Republik, aber auch von der UEFA angeordnet wurden", hieß es weiter.