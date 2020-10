Smits nach gelungenem DHB-Comeback: "Ich bin richtig happy"

Lingen (SID) - Erst die Verletzung, dann die Corona-Pandemie - Xenia Smits musste lange auf ihr Comeback in der Handball-Nationalmannschaft warten. Sehr lange. Nach mehr als einjähriger Pause in der DHB-Auswahl feierte die Rückraumspielerin beim 27:25 (16:15)-Erfolg gegen Weltmeister Niederlande am Donnerstag eine gelungene Rückkehr auf die Platte.

Xenia Smits mit gefährlichen Würfen aufs Tor der Gegner © SID

"Wir haben gewonnen, alles andere hinterfragt man dann erstmal nicht. Ich bin richtig happy. Die Umstände waren natürlich speziell, aber daran müssen wir uns gewöhnen", sagte Smits, die beim Geisterspiel im niedersächsischen Lingen mit fünf Treffern die beste Werferin der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) war.

Eine Schulterverletzung hatte die heute 26-Jährige zurückgeworfen. Ihr zuvor letztes Länderspiel hatte sie beim WM-Play-off-Erfolg gegen Kroatien im Juni 2019 bestritten. Die Titelkämpfe in Japan musste sie dann vor dem Fernseher verfolgen und dabei mitansehen, wie ihre Teamkolleginnen das Olympia-Ticket verpassten.

Nach dem gelungenen Restart ist die EM (4. bis 20. Dezember) das nächste Ziel, zunächst richtet sich der Blick aber auf den zweiten Härtetest gegen die Niederländerinnen am Samstag (16.45 Uhr/Sport1): "Da wollen wir natürlich wieder gewinnen", kündigte Smits vollmundig an.

Ob Bundestrainer Henk Groener dann wieder auf seine Rückkehrerin setzt, ist offen. Der Niederländer will im zweiten Duell mit seinen Landsfrauen vor allem die Spielerinnen seines 22-köpfigen Kaders einsetzen, die am Donnerstag noch nicht zum Zuge kamen. "Holland wird sich revanchieren wollen. Wir wollen auch Samstag wieder mithalten", sagte Groener.