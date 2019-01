Snooker in Programm für Afrikaspiele aufgenommen

Kairo (SID) - Die Sportart Snooker darf sich in Afrika zukünftig über mehr Aufmerksamkeit freuen. Wie die Afrikanische Billard- und Snookerverband ABSC bestätigte, wird die Billard-Variante als eine von 26 Sportarten in das Programm für die diesjährigen Afrikaspiele in Marokko (23. August bis 3. September) aufgenommen.

Bei den Afrikaspielen wird künftig auch Snooker gespielt © SID

"Ein Traum wird wahr", sagte ABSC-Präsident Mohammed El-Kammah. "Spieler in Afrika werden für ihre Leistung anerkannt, und vielleicht werden talentierte Spieler Sponsoren finden und Geld verdienen können."

Snooker war bereits Teil der World Games, dem sportlichen Großereignis der nicht-olympischen Sportarten.