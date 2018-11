Snowboard: Auch Crosserin Fischer löst WM-Ticket

Pitztal (SID) - Auch Snowboarderin Jana Fischer hat bereits vor dem Start in den Weltcup-Winter ihr Ticket für die WM gelöst. Die Crosserin qualifizierte sich am Freitag als Siebte mit ihrem zweiten Top-8-Ergebnis binnen zwei Tagen beim Europacup auf dem Pitztaler Gletscher für die Titelkämpfe in Park City (31. Januar bis 10. Februar 2019).

Silvia Mittermüller gelingt erster deutscher Weltcup-Sieg © SID

Wie die 19-Jährige aus Löffingen fuhr auch der Münchner Leon Beckhaus (20) auf Rang sieben und sicherte sich damit die halbe WM-Norm. Zuvor hatten im Pitztal bereits Martin Nörl (25, Adlkofen) und Konstantin Schad (31, München) ihre WM-Fahrkarten gelöst.

Erste Weltcup-Station für die Boardercrosser ist das österreichische Montafon. Dort stehen vom 12. bis 16. Dezember Einzel- sowie Teamrennen auf dem Programm.