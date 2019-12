Snowboard: Höflich mit bestem Halfpipe-Resultat seit 2010

Köln (SID) - Andre Höflich hat den deutschen Snowboardern ein seltenes Erfolgserlebnis beschert. Beim Weltcup in Copper Mountain im US-Bundesstaat Colorado belegte der Allgäuer in der Halfpipe einen bemerkenswerten sechsten Rang. Es war die beste deutsche Platzierung in dieser Disziplin seit einem zweiten Rang von Christophe Schmidt im März 2010 im spanischen La Molina. Der 22 Jahre alte Höflich hatte sich als Dritter der Qualifikation zum ersten Mal die Teilnahme an einem Finale gesichert.

Scotty James siegt in Copper Mountain © SID

Den Sieg holte sich der dreimalige Weltmeister un Olympia-Dritte Scotty James (Australien). Bei den Frauen siegte Queralt Castellet (Spanien), Leilani Ettel (Pullach) belegte den zehnten Rang.