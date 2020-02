Snowboard: Höflich überzeugt zum Weltcup-Abschluss mit Platz fünf

München (SID) - Snowboarder Andre Höflich hat seine bislang beste Weltcup-Saison mit einem fünften Platz beim Halfpipe-Wettbewerb in Calgary abgeschlossen. Der 22-Jährige, der bei seinen fünf Weltcup-Starts jedes Mal das Finale erreichte, durfte sich zudem über den fünften Rang in der Gesamtwertung freuen. Für Snowboard Germany war es die beste Platzierung in der Halfpipe-Rangliste seit zehn Jahren.

Platz fünf in Calgary: Andre Höflich © SID

"Raus aus dem Rookie-Status, rein in die Pro-Szene. Eine bessere Motivation gibt es nicht, um in Zukunft die Weltspitze zu erklimmen. Das war gerade erst der Anfang", sagte Höflich nach dem letzten Weltcup-Wettbewerb in diesem Winter. Der Sieg in Kanada ging an Ruka Hirano (Japan). Beste Deutsche bei den Frauen wurde Leilani Ettel (Pullach) auf Platz elf.

Für Deutschlands besten Halfpipe-Fahrer stehen nun die US Open (24. bis 29. Februar) auf dem Programm. "Ich kann beim renommiertesten Contest der Szene der ganzen Welt zeigen, was ich drauf habe", sagte Höflich.