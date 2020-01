Snowboard: Hofmeister holt dritten Saisonsieg

Scuol (SID) - Ramona Hofmeister bleibt im alpinen Snowboarden das Maß der Dinge. Die 23-Jährige aus Bischofswiesen holte beim Parallel-Riesenslalom im Schweizer Scuol ihren dritten Weltcup-Sieg hintereinander. "Oh mein Gott, das fühlt sich so gut an. Der dritte Sieg in Serie, das ist so verrückt!", sagte Hofmeister.

Ramona Hofmeister gewann ihren dritten Weltcup in Folge © SID

Die Olympiadritte setzte sich im Finale souverän gegen die erst 16-jährige Russin Sofia Nadurschina durch und feierte ihren insgesamt siebten Erfolg im Weltcup. Ihre Serie komme ihr "wie ein Traum" vor, bekannte Hofmeister, die auch die Gesamtwertung souverän anführt. "Das gelbe Trikot gebe ich so schnell nicht mehr her", versprach sie.

Ihre Klubkollegin Melanie Hochreiter, die Hofmeister im Halbfinale unterlag, glänzte als Vierte mit ihrem besten Weltcup-Ergebnis. Im Viertelfinale hatte Hofmeister in Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) eine weitere Deutsche ausgeschaltet. Weltmeisterin Selina Jörg (Sonthofen) scheiterte überraschend in der Qualifikation.

Im Männer-Wettbewerb musste sich Stefan Baumeister (Aising-Pang) im Achtelfinale geschlagen geben. Den Tagessieg sicherte sich der frühere Weltmeister Andrej Sobolew aus Russland.