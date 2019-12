Snowboard: Hofmeister und Jörg feiern deutschen Doppelsieg

Köln (SID) - Ramona Hofmeister hatte "oben am Start schon ein Grinsen im Gesicht, weil ich wusste: Es gibt eine deutsche Siegerin". Im Ziel sah die 23 Jahre alte Snowboarderin aus Bischofswiesen dann erst recht glücklich aus: Weil Selina Jörg (Sonthofen) im ersten deutschen Finale bei einem Weltcup-Rennen früh patzte, fuhr Hofmeister beim Parallel-Riesenslaloms im italienischen Cortina d'Ampezzo zu ihrem zweiten Sieg innerhalb von sechs Tagen.

Ramona Hofmeister hat die Bronzemedaille gewonnen © SID

"Mir fehlen die Worte. Ich bin ohne große Erwartungen nach Cortina gekommen. Der Hang lag mir eigentlich nie gut. Aber das Rennen heute hat so viel Spaß gemacht", sagte Hofmeister, die am Wochenende zuvor in Bannoje/Russland schon den ersten Parallel-Riesenslalom der Saison gewonnen hatte. Nach ihrem insgesamt siebten Weltcupsieg führt die Olympiadritte von 2018 auch den Gesamtweltcup vor Jörg an.

Auch für Parallel-Riesenslalom-Weltmeisterin Jörg war das Finale beim Abendrennen in Cortina "wirklich ganz besonders". Oben am Start hätten sie und Hofmeister sich abgeklatscht "und gesagt: 'Wir sehen uns im Ziel'". Jörg aber rutschte kurz nach dem Start auf einer Eisplatte weg und machte so unfreiwillig den Weg frei für die Mannschaftskollegin. "Ich hätte gerne den Fight bis nach unten ausgetragen", sagte sie.

Nach ihrem zweiten Platz im Parallel-Slalom in Bannoje liegt Jörg einstweilen hinter Hofmeister in der Gesamtwertung. Der Gewinn der Kristallkugel ist das große Ziel der 31-Jährigen in diesem Winter - begünstigt wird das Vorhaben durch die Pläne von Titelverteidigerin Ester Ledecka (Tschechien), die auch am zweiten Weltcup-Wochenende der Snowboarder lieber bei den alpinen Skirennläuferinnen startete.

Beim Männer-Wettbewerb in Cortina musste sich Stefan Baumeister (Aising-Pang) im Viertelfinale geschlagen geben, den Tagessieg sicherte sich der 39 Jahre alte Routinier und Lokalmatador Roland Fischnaller (Italien).