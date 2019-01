Snowboard: Jörg holt Weltcup-Sieg in Rogla

Rogla (SID) - Snowboarderin Selina Jörg hat die Abwesenheit von Olympiasiegerin Ester Ledecka genutzt und ist im slowenischen Rogla mit einer bärenstarken Vorstellung zu ihrem dritten Weltcup-Sieg gefahren. Die 30 Jahre alte Allgäuerin setzte sich im Finale knapp gegen die Russin Natalia Sobolewa durch (0,13 Sekunden zurück) und gewann erstmals einen Parallel-Riesenslalom.

Selina Jörg hat in Rogla gewonnen © SID

Damit fuhr Jörg, bei Olympia in Pyeongchang bereits Zweite, auch in die Favoritenrolle für die WM in Park City (USA). Wenn dort am 3. (Parallel-Riesenslalom) und 4. Februar (Parallel-Slalom) die Medaillen vergeben werden, wird Ledecka erneut fehlen: Die Super-G-Olympiasiegerin aus Tschechien hat angekündigt, sich in diesem Jahr auf die gleichzeitig stattfindende alpine Ski-WM in Are/Schweden konzentrieren zu wollen.

Jörg schaltete im Halbfinale ihre Teamkollegin Cheyenne Loch (Schliersee) aus, die als Dritte erst zum zweiten Mal in ihrer Karriere aufs "Stockerl" fuhr - zum ersten Mal in einem Riesenslalom. Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) schied im Achtelfinale aus, die Olympia-Dritte Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) in der Qualifikation.

Bei den Männern lief es dagegen nicht für Snowboard Germany. Keiner der drei deutschen Starter kam in die Finalläufe. Auch Stefan Baumeister (Aising-Pang), vor wenigen Tagen in Bad Gastein noch Sieger im Parallel-Slalom, schied in der Qualifikation aus.