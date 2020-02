Snowboard: Morgan Achte in Calgary

Laax (SID) - Snowboarderin Annika Morgan hat beim Slopestyle-Weltcup im kanadischen Calgary zum zweiten Mal in ihrer jungen Karriere das Finale erreicht und den achten Platz belegt. Die 18-Jährige von Snowboard Germany, zuletzt in Laax schon Vierte, verpasste eine bessere Platzierung, nachdem sie sich im ersten Durchgang beim letzten Sprung minimal mit der Hand abgestützt hatte.

Achte in Calgary: Annika Morgan © SID

"Das wird bei einem Weltcup-Event auf diesem Level hart geahndet", sagte Disziplintrainer Friedl May. Im zweiten Lauf stürzte Morgan und konnte ihre Wertung nicht mehr verbessern. Trotzdem habe sie sich, so May "in ihrem zweiten Finale im Weltcup gut präsentiert".