Snowboard: Morgan starke Vierte in Laax

Laax (SID) - Die Snowboarderin Annika Morgan hat beim Slopestyle-Weltcup in Laax/Schweiz als starke Vierte ihr bestes Karriereergebnis eingefahren. Zum ersten Podestplatz ihrer Laufbahn fehlten der 17-Jährigen, die bei einem Sturz im zweiten Lauf unverletzt blieb, knapp sechs Punkte.

Vierter Platz für Annika Morgan © SID

"Annika hat uns alle geflasht. Auch wenn wir Coaches wissen, was in ihr steckt – was sie auf den Punkt abgeliefert hat, ist absolut Weltklasse", sagte Cheftrainer Michael Dammert.