Snowboard: Österreicherin Schöffmann verpasst Olympia

Rum (SID) - Die österreichische Snowboarderin Sabine Schöffmann wird die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) verletzungsbedingt verpassen. Sie erlitt am Wochenende beim Parallel-Riesenslalom in Bansko/Bulgarien "einen Bruch des linken Wadenbeins sowie komplexe Bänderverletzungen im linken Sprunggelenk". Dies teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Montagabend mit. Daniela Ulbing rückt für Schöffmann in den Kader für Pyeongchang.

Fährt nicht nach Südkorea: Sabine Schöffmann © SID

Schöffmann, die in Südkorea zu den Medaillenanwärtern gezählt hätte, soll erst am Donnerstag operiert werden, weil ihr verletztes Bein derzeit zu stark geschwollen ist. Danach wird die 25-Jährige das linke Bein sechs Wochen lang nur teilbelasten können.