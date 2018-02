Snowboard: Olympia-Slopestyle erneut verschoben

Pyeongchang (SID) - Der starke Wind in den Bergen um Pyeongchang entwickelt sich zum Dauerärgernis. Am Montag musste auch der Slopestyle-Wettbewerb der Snowboarderinnen in Bokwang verschoben werden. Wegen der Böen werde sich der für 10.00 Uhr OZ (2.00 Uhr MEZ) geplante Start "um mindestens 60 Minuten" verzögern, teilten die Veranstalter mit.

Der Slopestyle-Wettkampf wurde erneut verschoben © SID

Am Sonntag war bereits die Qualifikation abgesagt worden. Das Finale am Montag sollte daher mit allen 27 Teilnehmerinnen und in nur zwei statt wie üblich drei Läufen gefahren werden. Auch die Männer-Abfahrt und der Riesenslalom der Frauen wurden wegen des Windes bereits verlegt.

"Ich bin ganz froh", sagte Silvia Mittermüller (Unterhaching), einzige deutsche Boarderin im olympischen Slopestyle-Wettbewerb über die Verschiebung. Weil sie erkrankt ist, fühle sie sich "wirklich nicht gut".