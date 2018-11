Snowboard-Superstar White konkretisiert Tokio-Pläne

Tokio (SID) - Snowboard-Superstar Shaun White hat seine Pläne konkretisiert, als Skateboard-Fahrer an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio teilzunehmen. Die Chance auf seinen Start in knapp zwei Jahren lägen aktuell bei "70, 80 Prozent", sagte White in der japanischen Millionenmetropole.

White kann sich eine Olympia-Teilnahme 2020 vorstellen © SID

"100 Prozent würde ich wohl nie sagen, dafür bin ich nicht der Typ. Aber dahin werden wir kommen, je näher die Spiele rücken", ergänzte White in einem Interview mit dem Olympic Channel.

Skateboard ist in Tokio als eine von fünf neuen Sportarten im Programm erstmals olympisch. Wie im Snowboard gehört White auch als Skater zu den Szenegrößen, in beiden Sportarten hat der dreimalige Halfpipe-Olympiasieger (2006, 2010, 2018) Gold bei den X-Games gewonnen.

"Es läuft wirklich gut, es macht so viel Spaß", sagte der 32-Jährige über sein zweites Standbein: "Das Schönste daran ist, dass ich dafür nirgendwo hinfahren muss. Ich kann zu Hause in den Skatepark gehen und danach wieder heimfahren. Das ist mir so wichtig."