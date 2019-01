Snowboard-WM: 17 deutsche Athleten für "zwei bis drei Medaillen"

Park City (SID) - Angeführt von der Olympiazweiten Selina Jörg schickt der Snowboard Verband Deutschland (SVD) 17 Athleten zu den Weltmeisterschaften in Park City/USA, die am 31. Januar mit der Eröffnungsfeier beginnen. "Wir sind in den Parallel-Disziplinen sowie beim Snowboardcross derzeit mit tonangebend. Von daher erhoffen wir uns schon zwei bis drei Medaillen", sagte Sportdirektor Andreas Scheid.

Selina Jörg peilt bei der WM eine Medaille an © SID

Neben sieben Raceboardern kämpfen fünf Boardercross-Spezialisten sowie vier Freestyle-Snowboarderinnen und- Snowboarder vom 31. Januar bis 10. Februar im US-Bundesstaat Utah um Medaillen. 2015 und 2017 waren die deutschen Snowboarder ohne Edelmetall geblieben.

Die Parallel-Rennen bei der WM finden am 4. und 5. Februar (Riesenslalom/Slalom) statt. Vor allem die deutschen Frauen um Jörg (Sonthofen) und die Olympiadritte Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) rechnen sich in Abwesenheit von Olympiasiegerin Ester Ledecka (Tschechien), die bei der gleichzeitig ausgetragenen alpinen Ski-WM in Are/Schweden antritt, Medaillenchancen aus. Ein Teamwettbewerb steht nicht auf dem Programm.