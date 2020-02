Snowboard-Weltcup in Lackenhof abgesagt

Köln (SID) - Wegen Schneemangels ist der Snowboard-Weltcup in Lackenhof/Niederösterreich (13. und 14. Februar) endgültig abgesagt worden. Das gab der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Mittwoch bekannt. Die Rennen waren ursprünglich für den 5. und 6. Januar angesetzt, nach einer Verschiebung kann nun auch am Ersatztermin nicht gefahren werden.

Der Weltcup kann 2020 nicht in Lackenhof stattfinden © SID

"Leider hat uns das Wetter ganz und gar nicht in die Karten gespielt. Dagegen sind wir machtlos", sagte OK-Chefin Michaela Dorfmeister, als alpine Rennläuferin Doppel-Olympiasiegerin von Turin 2006. Laut ÖSV hatten die Temperaturen "eine Beschneiung nicht zugelassen", der einsetzende Schneefall sei zu spät gekommen. In Lackenhof hätten Parallel-Riesenslaloms der Männer und Frauen sowie ein Teamwettbewerb stattfinden sollen.