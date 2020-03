Snowboardcross: Berg Dritter in der Sierra Nevada

Sierra Nevada (SID) - Paul Berg (Konstanz) hat den deutschen Snowboardern die 19. Podestplatzierung in diesem Weltcup-Winter beschert. Beim Cross-Rennen in der spanischen Sierra Nevada belegte der 28-Jährige den dritten Rang hinter Lokalmatador Lucas Eguibar und Lucas Hämmerle (Österreich). Berg stand zum fünften Mal in seiner Karriere auf dem "Stockerl".

Snowboardcrosser Paul Berg (l.) belegt den siebten Platz © SID

"Ich bin mega happy, wie das Rennen gelaufen ist – auch wenn ich im Halbfinale etwas Glück hatte, als die beiden vor mir sich gegenseitig weggeräumt haben", sagte Berg: "Der Podestplatz ist wichtig, für das ganze Team. Wir waren diese Saison schon so oft knapp dran. Wir haben so viel investiert und jetzt ist es endlich mal aufgegangen."

Die bisherigen 18 Podestplatzierungen in dieser Saison hatten allesamt die Race-Boarder eingefahren. Überragend war dabei die neue Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) mit sechs Einzelsiegen sowie zwei weiteren in den Team-Wettbewerben mit Stefan Baumeister (Aising-Pang).