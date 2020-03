Snowboardcrosser bei Saisonfinale ohne Podestplatz

Veysonnaz (SID) - Die deutschen Snowboardcrosser haben die Podestplätze beim Weltcup-Finale im Schweizer Veysonnaz verpasst. Ein Quartett um Paul Berg (Konstanz), dem am vergangenen Wochenende als Dritter in der Sierra Nevada/Spanien die erste und einzige "Stockerl"-Fahrt des Winters gelungen war, schied geschlossen im Viertelfinale aus. Der Tagessieg ging an Alessandro Hämmerle aus Österreich, Olympiasiegerin Michela Moioli (Italien) gewann die Frauen-Konkurrenz.