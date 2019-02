Snowboarderin Flemming verpasst Slopestyle-Finale

Park City (SID) - Snowboarderin Nadja Flemming hat bei der WM in Park City/Utah das Slopestyle-Finale verpasst. Die 23-Jährige aus Röhrmoos belegte in der Qualifikation mit 67,25 Punkten den 13. Platz. Es ist für Flemming die bislang beste Platzierung bei einer Weltmeisterschaft. Die Medaillen werden am Sonntag vergeben.

Nadja Flemming belegt den 13. Platz © SID

"Ich bin sehr zufrieden, meinen Run komplett runtergebracht zu haben, vor allem, weil mein Training komplett schlecht gelaufen ist. Ich bin eigentlich jedes Mal gestürzt", sagte Flemming erleichtert. Die erste Chance auf eine gute Platzierung hatte sich für die Oberbayerin in Utah zerschlagen. Die Big-Air-Wettbewerbe waren unter der Woche wegen schlechter Wetterprognosen ersatzlos gestrichen worden.