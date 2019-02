Snowboarderin Hofmeister triumphiert auch in Secret Garden

Genting Resort Secret Garden (SID) - Die Olympia- und WM-Dritte Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) hat beim Snowboard-Weltcup im chinesischen Secret Garden ihren zweiten Triumph in Serie gefeiert. Eine Woche nach dem Parallelslalom-Sieg in Pyeongchang setzte sich die 22-Jährige im Parallelriesenslalom-Finale gegen Olympiasiegerin Ester Ledecka (Tschechien) durch und holte den vierten Weltcuperfolg ihrer Karriere.

Feiert zweiten Sieg in Serie: Ramona Hofmeister © SID

"Es ist großartig, dass ich jetzt zum zweiten Mal nacheinander ganz oben auf dem Podium stehe. Es ist verrückt. Ich bin so dankbar, ich danke allen, die diesen Tag möglich gemacht haben", sagte Hofmeister, Anfang Februar Dritte im Parallelslalom bei der WM in Park City/USA. Parallelriesenslalom-Weltmeisterin Selina Jörg (Sonthofen) komplettierte in Secret Garden als Dritte das Podest.

Bei den Männern schaffte es Stefan Baumeister (Aising-Pang) ebenfalls aufs Podium. Der WM-Dritte belegte den dritten Platz hinter Tim Mastnak (Slowenien) und Andrej Sobolew (Russland). Cheyenne Loch (Schliersee) wurde auf dem Wettkampfgelände der Olympischen Winterspiele 2022 Fünfte, Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) belegte den 18. Rang.