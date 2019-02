Snowboarderin Hofmeister triumphiert in Pyeongchang

Pyeongchang (SID) - Die Olympiadritte Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) hat beim Snowboard-Weltcup in Pyeongchang den Parallelslalom gewonnen. Einen Tag nach ihrem elften Platz im Parallel-Riesenslalom setzte sich Hofmeister im Finale gegen die Österreicherin Sabine Schöffmann durch und feierte den dritten Weltcuperfolg ihrer Karriere. Olympiasiegerin Esther Ledecka musste sich einen Tag nach ihrem Sieg mit dem dritten Platz begnügen.

Die Tschechin schlug Cheyenne Loch (Schliersee) im kleinen Finale. Weltmeisterin Selina Jörg (Sonthofen) schloss das Wochenende in Südkorea nach Platz zwei am Samstag mit dem fünften Rang am Sonntag ab. Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) scheiterte am Sonntag bereits im Achtelfinale.

Den Wettbewerb der Männer gewann der Österreicher Andreas Prommegger vor dem Franzosen Sylvain Dufour und den Südkoreaner Lee Sangho. Der erkrankte WM-Dritte Stefan Baumeister (Aising-Pang) musste sich wie am Vortag mit Platz 16 begnügen. Für seinen Klubkollege Christian Hupfauer reichte es nur zum 40. Platz.