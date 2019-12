Snowboarderin Jörg: Eine Kristallkugel fürs Regal

München (SID) - Freund Martin würde gerne wieder zu Hammer und Säge greifen, falls Snowboard-Weltmeisterin Selina Jörg ihr großes Saisonziel Kristallkugel erreicht. Für die goldene WM-Medaille im Parallel-Riesenslalom habe ihr Liebster zuletzt schon ein Regalteil an die Trophäenwand angebaut, berichtet Jörg schmunzelnd, "und er sagt auch immer: Ich könnte hier noch erweitern."

Kristallkugel als Saisonziel für Selina Jörg © SID

Eigentlich, sagt Jörg vor dem Saisonstart am Wochenende im russischen Bannoje im Süd-Ural, eigentlich könne sie die Zwischensaison ohne Großereignis "entspannt angehen". Doch nach zwei zweiten Plätzen in den beiden vergangenen Jahren ("Das hat mich arg gefuchst") will die 31-Jährige jetzt endlich die große Kugel in den Händen halten. "Das treibt mich wirklich für die Saison an. Definitiv: Die Kugel soll es sein", sagt sie.

Die Voraussetzungen dafür sind gut. "Alle Knochen sind heil", sagt Jörg und lacht. Zwar muss sie für Kristall an Doppel-Olympiasiegerin Ester Ledecka (Tschechien) vorbei, doch ihre jüngsten Erfolge haben Jörg noch mehr motiviert. Neben WM-Gold hänge Olympia-Silber aus Pyeongchang 2018 im Regal, erzählt sie, und sie werfe allmorgendlich einen Blick hin, "um zu wissen: Okay, für das werde ich heute wieder Vollgas im Training geben."

Jörg führt das seit Jahren starke Race-Team von Snowboard Germany an, in dem auch der zweimalige WM-Dritte Stefan Baumeister (26) sowie die Olympia- und WM-Dritte Ramona Hofmeister (23) gute Perspektiven haben. "Ich bin wieder topfit", sagt Hofmeister, die sich im Frühjahr an der rechten Schulter hatte operieren lassen. "Ich möchte gerne wieder einige Weltcups gewinnen, am liebsten jeden", ergänzt sie lachend - und klar: auch der Gesamtweltcup sei ein Ziel.