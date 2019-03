Snowboarderin Morgan überrascht bei US Open mit Platz fünf

Vail (SID) - Snowboarderin Annika Morgan hat bei den prestigeträchtigen US Open in Vail/Colorado für ein Ausrufezeichen gesorgt. Die 17-Jährige aus Mittenwald schaffte es im Slopestyle-Wettbewerb ins Finale der besten sechs und durfte sich am Ende über den fünften Platz freuen.

Annika Morgan wird Fünfte bei den US Open © SID

Im Halbfinale hatte die Zweite der Junioren-WM unter anderem die zweimalige Olympiasiegerin Jamie Anderson (USA) hinter sich gelassen. Im Finale zeigte Morgan einen starken zweiten Run und erhielt dafür 72,0 Punkte. Den Sieg sicherte sich die ebenfalls erst 17 Jahre alte Zoi Sadowski-Synnott (Neuseeland/82,55).