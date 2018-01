So erreichen die deutschen Handballer das Halbfinale

Varazdin (SID) - Es gibt unzählige Varianten, doch die Rechnung ist einfach: Lässt Außenseiter Mazedonien in den Partien gegen Tschechien (Dienstag) und Dänemark (Mittwoch) noch zwei Punkte liegen, bekommen die deutschen Handballer ihr Endspiel um das Halbfinale gegen Spanien am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF). Dies steht durch die Niederlage Mazedoniens gegen Spanien (20:31) am späten Sonntagabend fest.

Prokops Team steht wohl vor einem Endspiel gegen Spanien © SID

Also: Verliert Mazedonien (3:3 Punkte) eines der beiden Spiele oder spielt zwei Mal remis, reicht Titelverteidiger Deutschland ein Sieg, egal in welcher Höhe, gegen Spanien. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop stünde im Halbfinale.