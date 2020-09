Sörgel warnt vor Risiken durch Stadion-Öffnung: "Superspreader ist immer möglich"

Köln (SID) - Fritz Sörgel, Leiter des Instituts für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung in Nürnberg, warnt vor den Risiken durch die Zuschauer-Rückkehr in Fußballstadien. "Ein Superspreader ist immer möglich, sogar bei großen Abständen", sagte Sörgel im Gespräch mit Spox und Goal: "Das Risiko ist rein statistisch ganz klar da, dass etwas passiert."

Fritz Sörgel mahnt bei Fan-Rückkehr zur Vorsicht © SID

Der Pharmakologe geht von einem deutlichen Anstieg der Corona-Fallzahlen aufgrund der bevorstehenden kalten Jahreszeit aus. "Die Grippesaison naht", sagte er: "Ein Mehr an Zuschauern würde dann auf ein Mehr an Infektionsgefahr treffen. Hinzu kommt die nachlassende Disziplin in der Bevölkerung, das ist aber zutiefst menschlich. Die Infektionszahlen werden so gedeutet, dass die Gefahr nachlässt."