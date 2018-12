Solskjaer übernimmt Manchester United als Interimstrainer

Manchester (SID) - Manchester United setzt nach dem Rauswurf von Star-Trainer Jose Mourinho auf eine vorübergehende Lösung. Der englische Fußball-Rekordmeister nahm seinen früheren Stürmer Ole Gunnar Solskjaer bis Saisonende als Interimscoach unter Vertrag. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Ole Gunnar Solskjaer arbeitete zuletzt für Molde FK © SID

Der Norweger Solskjaer arbeitete zuletzt als Trainer beim norwegischen Erstligisten Molde FK und ist als Bayern-Schreck in die Fußball-Geschichte eingegangen. Im Champions-League-Finale 1999 gegen den deutschen Rekordmeister erzielte der heute 45-Jährige in der Verlängerung den 2:1-Siegtreffer für die Red Devils.

"Manchester ist in meinem Herzen, und es ist brillant, in neuer Rolle zurückzukehren. Ich freue mich auf die Arbeit mit dem sehr talentierten Kader, mit dem Stab, mit jedem im Klub", sagte Solskjaer, der seine Arbeit sofort aufnimmt.

"Ole ist eine Klublegende mit großen Erfahrungen, als Spieler und als Trainer", sagte Ed Woodward, Vorstands-Vize von United. Woodward ist davon überzeugt, dass Solskjaer und dessen Assistent Mike Phelan "die Spieler und die Fans wieder zu einer Einheit machen werden".

Wunschkandidat des Rekordmeisters für die langfristige Trainerstelle ist weiterhin Mauricio Pochettino. Der Argentinier kündigte jedoch an, dass er seinen Trainerjob beim Ligarivalen Tottenham Hotspur derzeit nicht aufgeben wolle. Generell soll der 46-Jährige jedoch Interesse an dem Job in Old Trafford haben, obwohl er seinen Vertrag bei Tottenham erst im Mai um vier Jahre verlängert hatte.

Am Dienstag hatte der Klub die Trennung von Mourinho verkündet. "The Special One" konnte die sportlichen Erwartungen nicht mehr erfüllen, die Mannschaft liegt in der Premier League nach dem 17. Spieltag nur auf Rang sechs - mit 19 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Mourinho hatte seinen Posten bei den Red Devils im Sommer 2016 angetreten.